Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi mostra variazioni orarie nel mercato dell’energia elettrica italiano. Il PUN, che indica il costo di riferimento per l’energia nel paese, è soggetto a cambiamenti durante la giornata. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle variazioni o sui valori attuali.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 24 Maggio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,092 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (23 Maggio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,000 €kWh registrato tra le ore 11:00 e 14:00, mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,174 €kWh alle ore 21:00. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (dalle 11:00 alle 15:00), mentre le fasce serali (dalle 19:00 alle 23:00) si sono confermate le più costose. Andamento giornaliero del PUN... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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