La Cina ha avviato un’intensa espansione diplomatica e militare, aumentando la presenza nei mari e rafforzando le basi all’estero. Sono stati siglati accordi di cooperazione con diversi paesi, alcuni dei quali riguardano investimenti infrastrutturali e fornitura di tecnologia. La costruzione di porti e aeroporti nelle regioni strategiche prosegue, mentre le forze armate hanno incrementato le esercitazioni e le capacità operative.

Per oltre trent’anni la crescita della Cina è stata vista soprattutto come un fenomeno economico: fabbrica del mondo, centro manifatturiero globale, snodo delle catene del valore. Dalle riforme di Deng Xiaoping fino all’ascesa di Xi Jinping, Pechino ha costruito la propria forza attraverso export, industria e investimenti. Oggi, però, l’ambizione non è più soltanto quella di crescere, ma di trasformare il peso economico in una rete strutturale di influenza globale. La strategia cinese. Un cambiamento radicale, che non si manifesta in modo frontale e sfacciato, ma si sviluppa piuttosto attraverso una strategia progressiva che intreccia commercio, infrastrutture, tecnologia e presenza militare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il potere silenzioso del Dragone: come la Cina costruisce la sua influenza globale

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