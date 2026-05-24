Il Plebiscito ad un passo dalla promozione in serie A2

La finale playoff promozione del campionato di pallanuoto maschile di serie B ha preso il via con una vittoria del Cs Plebiscito Padova. La squadra ha aperto la serie con un risultato positivo, portandosi avanti nella serie che potrebbe portarla in serie A2. La partita si è svolta senza intoppi, con il team che ha messo in mostra una buona fluidità di gioco fin dall’inizio.

E' iniziato nel migliore dei modi la finale playoff promozione del campionato di pallanuoto maschile di serie B maschile del Cs Plebiscito Padova. Baldassa e compagni hanno superato la Rari Nantes Bologna con il punteggio di 13-11 davanti ad uno stadio tutto esaurito e si sono portati sull’1-0. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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