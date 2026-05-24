Un uomo coinvolto in un incidente in cui due sorelle sono state investite ha risposto alle domande del giudice. Ha dichiarato di sentire la responsabilità delle sue azioni e ha fornito il suo racconto su quanto accaduto, limitandosi a riferire ciò che ricorda dell’incidente. Il suo intervento si è concentrato sulla sua versione dei fatti, senza ulteriori commenti o motivazioni.

Ha risposto a tutte le domande del gip, "per quel che è il suo ricordo" dell’incidente, Giorgio P., il trentanovenne che la sera del 20 maggio ha travolto due anziane sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Carnia, uccidendo la più anziana Alfonsa Curiale (nella foto) e ferendo gravemente la minore Filomena per poi fuggire senza prestare concorso. Per l’uomo, risultato positivo all’alcoltest (con valori quattro volte superiori al limite massimo) e all’assunzione di stupefacenti quando si è costituito agli agenti della polizia locale su suggerimento della madre, il pm ha chiesto il carcere: è accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza, eccesso di velocità e mancata precedenza ai pedoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il pirata che ha investito due sorelle: "Sento la responsabilità delle azioni"

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Pirata della strada ubriaco e drogato investe due sorelle sulle strisce a Milano, una è morta

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