Davide Piganzoli, noto come “Piga”, sta conquistando la salita durante la corsa rosa. Lo scalatore italiano si trova al fianco del danese Jonas Vingegaard, considerato il favorito per la vittoria finale. Piganzoli sta mostrando ottime prestazioni e si mantiene in buona posizione, sostenendo Vingegaard fino all’ultimo giorno. La sua performance sta attirando l’attenzione tra gli appassionati di ciclismo.

Davide Piganzoli sta andando fortissimo. Lo scudiero del danese Jonas Vingegaard, gran favorito per il trionfo nella corsa rosa, sta correndo alla grande, confermando di essere uno dei giovani italiani con le prospettive migliori. Dopo gli anni alla Polti Visit Malta, nel settembre del 2025 il “Piga“ è stato ingaggiato da uno degli squadroni del World Tour – il team Visma-Lease a Bike – come una delle figure di riferimento per le corse a tappe e supporto a capitan Jonas Vingegaard. Al Giro è lui, ottimo scalatore, l’uomo chiamato a fare da "scorta" al danese. Piganzoli sul Blockhouse, a Corno alle Scale (terzo) e ieri a Pila (quarto), ha fatto vedere tutta la sua classe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il “Piga“ incanta in salita: "Io, al fianco di Jonas fino all’ultimo giorno..."

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