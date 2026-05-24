Venerdì scorso, un autogol di Pietro Comuzzo contro l’Atalanta ha segnato l’immagine più chiara della sua stagione. La palla ha deviato in modo goffo e inspiegabile, riflettendo le difficoltà tecniche e mentali vissute quest’anno. La partita ha mostrato un giocatore che, dopo un passo indietro, desidera reagire subito, ma il suo errore ha evidenziato le criticità di un’annata nata con aspettative diverse.

L’immagine più nitida della stagione di Pietro Comuzzo resta quella di venerdì contro l’Atalanta: un autogol goffo, quasi inspiegabile, figlio di un’incertezza tecnica e mentale che ha finito per fotografare alla perfezione un’annata nata con ben altre aspettative. Perché il classe 2005, dopo l’esplosione vissuta sotto la gestione Palladino, la scorsa estate era chiamato all’esame più difficile di tutti: quello di confermarsi. E la prova, numeri e sensazioni alla mano, è stata insufficiente. Comuzzo ha chiuso la stagione con quasi 400’ in meno rispetto alla precedente. Un dato che racconta molto più di tante analisi: il "soldato" viola, stavolta, non ha risposto all’adunata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Comuzzo, l’anno del passo indietro. Con la voglia di rialzarsi subito

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