Il percorso nascita in Valdarno | incontri sul territorio aperti a futuri genitori e tutta la cittadinanza
Il 24 maggio 2026 si sono svolti incontri sul territorio del Valdarno dedicati al percorso nascita. Gli eventi erano aperti a futuri genitori e a tutta la cittadinanza. L’obiettivo era fornire informazioni e supporto riguardo alle procedure e ai servizi legati alla nascita nel territorio. Le iniziative hanno coinvolto diverse realtà locali e si sono svolte in più punti della zona. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante gli incontri.
Arezzo, 24 maggio 2026 – . Tre appuntamenti organizzati dalla ASL Toscana sud est in collaborazione con le amministrazioni comunali. Si parte il 28 maggio ad Ambra Appuntamento giovedì 28 maggio, alle ore 17.30 al cinema Filarmonica di Ambra (Piazza Garibaldi, 8) per il primo dei tre appuntamenti dedicati al percorso nascita in Valdarno e realizzati dalla Asl Toscana sud est in collaborazione con le amministrazioni del territorio e con il patrocinio della Conferenza dei Sindaci del Valdarno aretino. Obiettivo degli incontri è far... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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