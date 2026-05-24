Il percorso nascita in Valdarno | incontri sul territorio aperti a futuri genitori e tutta la cittadinanza

Notizia in breve

Il 24 maggio 2026 si sono svolti incontri sul territorio del Valdarno dedicati al percorso nascita. Gli eventi erano aperti a futuri genitori e a tutta la cittadinanza. L’obiettivo era fornire informazioni e supporto riguardo alle procedure e ai servizi legati alla nascita nel territorio. Le iniziative hanno coinvolto diverse realtà locali e si sono svolte in più punti della zona. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante gli incontri.