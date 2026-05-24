Il pastore tedesco era fermo in strada legato a un blocco di cemento non si muoveva | la foto choc che fa pensare a un abbandono poi la verità

Un cane di razza pastore tedesco è stato trovato fermo in strada, legato a un blocco di cemento e apparentemente immobile. La scena ha suscitato sospetti di abbandono e maltrattamento, ma successivamente sono emerse informazioni diverse.

Sembrava l’ennesima storia di abbandono e maltrattamento animale: un pastore tedesco solo, impaurito, bloccato in mezzo alla strada e legato a un pesante blocco di cemento. Poi, però, la vicenda ha preso una piega diversa. È successo a Woodburn, in Oregon, dove la polizia locale è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano notato il cane fermo vicino al marciapiede, incapace di muoversi. Secondo quanto raccontato dal Woodburn Police Department e riportato da People e dalle tv locali statunitensi, gli agenti sono arrivati sul posto intorno alle 5.20 del mattino del 13 maggio. Il cane era ancora legato al blocco di cemento con cui, probabilmente, era scappato durante la notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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