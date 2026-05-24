Il Parma chiude in bellezza | Pellegrino firma l' 1-0 nel derby contro il Sassuolo

Notizia in breve

Nel secondo tempo, Pellegrino ha segnato al 35’ portando il Parma in vantaggio contro il Sassuolo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0. La formazione del Parma ha schierato un 3-5-2, con Corvi, Circati e Valenti tra i titolari. Ndiaye è subentrato al 16’ al posto di Valenti, mentre Britschgi ha avuto una prestazione insufficiente.