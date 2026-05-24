Il Parma chiude in bellezza | Pellegrino firma l' 1-0 nel derby contro il Sassuolo

Da feedpress.me 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel secondo tempo, Pellegrino ha segnato al 35’ portando il Parma in vantaggio contro il Sassuolo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0. La formazione del Parma ha schierato un 3-5-2, con Corvi, Circati e Valenti tra i titolari. Ndiaye è subentrato al 16’ al posto di Valenti, mentre Britschgi ha avuto una prestazione insufficiente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parma-Sassuolo 1-0 RETE: 35'st Pellegrino. PARMA (3-5-2): Corvi 6; Circati 6, Troilo 6, Valenti 6.5 (16'st Ndiaye 6); Britschgi 5.5 (27'st Almqvist 6.5), Ordóñez 5.5, Nicolussi Caviglia 6.5, Keita 6 (27'st Sørensen 6.5), Valeri 6.5 (31'st Carboni 6); Mikolajewski 5.5 (1'st Cardinali 5.5), Pellegrino 6.5. In panchina: Suzuki, Mazzocchi, Estévez, Delprato, Mena Martìnez, Plicco, Tigani. Allenatore: Cuesta 6. SASSUOLO (4-3-3): Turati 6 (38'st Zacchi sv); Coulibaly 6, Macchioni 6, Idzes 6 (9'st Pedro Felipe 6), Garcia 6.5; Thorstvedt 5.5, Lipani 6 (38'st Volpato sv), Koné 6.5 (20'st Matic 6); Berardi 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

il parma chiude in bellezza pellegrino firma l 1 0 nel derby contro il sassuolo
© Feedpress.me - Il Parma chiude in bellezza: Pellegrino firma l'1-0 nel derby contro il Sassuolo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SASSUOLO 1-1 PARMA: IL PIEDE DI PELLEGRINO CI REGALA UN OTTIMO PUNTO|18° GIORNATA SERIE A ENILIVE

Video SASSUOLO 1-1 PARMA: IL PIEDE DI PELLEGRINO CI REGALA UN OTTIMO PUNTO|18° GIORNATA SERIE A ENILIVE

Notizie e thread social correlati

Diretta gol Serie A LIVE: Pellegrino sblocca Parma SassuoloAl 25’ del secondo tempo, Pellegrino segna il gol che porta il Parma in vantaggio contro il Sassuolo.

Diretta gol Serie A LIVE: Pellegrino decide Parma SassuoloNella 38ª giornata di Serie A, il match tra Parma e Sassuolo si è concluso con un gol decisivo di Pellegrino.

Temi più discussi: PRIMAVERA 1: MONZA-PARMA 0-0; Como - Parma (1-0) Serie A 2025; Parma e Sassuolo chiudono con il derby emiliano; PRIMAVERA 1: UN OTTIMO MONZA CHIUDE IL CAMPIONATO CON UN PARI.

il parma chiude inIl Parma chiude con una vittoria al Tardini, Pellegrino incorna il SassuoloIl Parma ha chiuso con una vittoria nel derby emiliano la stagione 2025/2026: la squadra di Cuesta ha battuto per 1-0 il Sassuolo al Tardini grazie ad una rete di testa di Pellegrino nel finale della ... sportal.it

il parma chiude inPellegrino decide il derby emiliano, Parma batte Sassuolo 1-0PARMA (ITALPRESS) - Il Parma chiude un'ottima stagione con una vittoria nel derby emiliano. Ci pensa un gol di Mateo Pellegrino a siglare l'1-0 decisivo al ... italpress.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web