Il Parma chiude in bellezza | Pellegrino firma l' 1-0 nel derby contro il Sassuolo
Nel secondo tempo, Pellegrino ha segnato al 35’ portando il Parma in vantaggio contro il Sassuolo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0. La formazione del Parma ha schierato un 3-5-2, con Corvi, Circati e Valenti tra i titolari. Ndiaye è subentrato al 16’ al posto di Valenti, mentre Britschgi ha avuto una prestazione insufficiente.
Parma-Sassuolo 1-0 RETE: 35'st Pellegrino. PARMA (3-5-2): Corvi 6; Circati 6, Troilo 6, Valenti 6.5 (16'st Ndiaye 6); Britschgi 5.5 (27'st Almqvist 6.5), Ordóñez 5.5, Nicolussi Caviglia 6.5, Keita 6 (27'st Sørensen 6.5), Valeri 6.5 (31'st Carboni 6); Mikolajewski 5.5 (1'st Cardinali 5.5), Pellegrino 6.5. In panchina: Suzuki, Mazzocchi, Estévez, Delprato, Mena Martìnez, Plicco, Tigani. Allenatore: Cuesta 6. SASSUOLO (4-3-3): Turati 6 (38'st Zacchi sv); Coulibaly 6, Macchioni 6, Idzes 6 (9'st Pedro Felipe 6), Garcia 6.5; Thorstvedt 5.5, Lipani 6 (38'st Volpato sv), Koné 6.5 (20'st Matic 6); Berardi 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
SASSUOLO 1-1 PARMA: IL PIEDE DI PELLEGRINO CI REGALA UN OTTIMO PUNTO|18° GIORNATA SERIE A ENILIVE
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