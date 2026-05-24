Il Parma chiude in bellezza 1 a 0 al Sassuolo nel derby emiliano
Il Parma ha concluso la stagione di Serie A con una vittoria per 1-0 contro il Sassuolo nel derby emiliano. Il gol decisivo è stato segnato da Mateo Pellegrino durante la partita dell'ultima giornata al Tardini.
AGI - Il Parma chiude un'ottima stagione con una vittoria nel derby emiliano. Ci pensa un gol di Mateo Pellegrino a siglare l'1-0 decisivo al Tardini contro il Sassuolo, nel match valevole per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A. Il Parma parte con il piede sull'acceleratore . Il Parma parte subito con il piede sull'acceleratore, andando prima alla conclusione con Nicolussi Caviglia e poi sfiorando il vantaggio al 5' con un tiro di Pellegrino, che termina di poco sul fondo. Cinque minuti più tardi Valeri tenta la magia con una conclusione al volo, che per poco non centra la porta. La s quadra neroverde continua a soffrire le iniziative degli avversari, che al 19' si rendono pericolosi con un colpo di testa di Valenti. 🔗 Leggi su Agi.it
Notizie e thread social correlati
Il Parma chiude in bellezza: Pellegrino firma l'1-0 nel derby contro il SassuoloNel secondo tempo, Pellegrino ha segnato al 35’ portando il Parma in vantaggio contro il Sassuolo.
Leggi anche: Derby emiliano: 7 cambi nel Bologna, il Sassuolo riparte
Temi più discussi: PRIMAVERA 1: MONZA-PARMA 0-0; Como - Parma (1-0) Serie A 2025; Parma e Sassuolo chiudono con il derby emiliano; PRIMAVERA 1: UN OTTIMO MONZA CHIUDE IL CAMPIONATO CON UN PARI.
#Pellegrino incorna il #Sassuolo: il #Parma chiude con una vittoria x.com
Volpini sradica il pallone al portiere del Parma e mette dentro il gol che sblocca; Santarella le dà il cambio e chiude tutto Fabio Cannatà facebook
Il Parma chiude con una vittoria al Tardini, Pellegrino incorna il SassuoloIl Parma ha chiuso con una vittoria nel derby emiliano la stagione 2025/2026: la squadra di Cuesta ha battuto per 1-0 il Sassuolo al Tardini grazie ad una rete di testa di Pellegrino nel finale della ... sportal.it
Pellegrino decide il derby emiliano, Parma batte Sassuolo 1-0PARMA (ITALPRESS) - Il Parma chiude un'ottima stagione con una vittoria nel derby emiliano. Ci pensa un gol di Mateo Pellegrino a siglare l'1-0 decisivo al ... italpress.com
Bologna, i tortellini artigianali a 59 euro al chilo: Venderli a meno è impossibile, ci rimetteremmo. Con l'intelligenza artificiale scopriamo quelli fatti a macchina reddit