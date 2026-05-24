Il Parma chiude in bellezza 1 a 0 al Sassuolo nel derby emiliano

Da agi.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parma ha concluso la stagione di Serie A con una vittoria per 1-0 contro il Sassuolo nel derby emiliano. Il gol decisivo è stato segnato da Mateo Pellegrino durante la partita dell'ultima giornata al Tardini.

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AGI - Il Parma chiude un'ottima stagione con una vittoria nel derby emiliano. Ci pensa un gol di Mateo Pellegrino a siglare l'1-0 decisivo al Tardini contro il Sassuolo, nel match valevole per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A. Il Parma parte con il piede sull'acceleratore . Il Parma parte subito con il piede sull'acceleratore, andando prima alla conclusione con Nicolussi Caviglia e poi sfiorando il vantaggio al 5' con un tiro di Pellegrino, che termina di poco sul fondo. Cinque minuti più tardi Valeri tenta la magia con una conclusione al volo, che per poco non centra la porta. La s quadra neroverde continua a soffrire le iniziative degli avversari, che al 19' si rendono pericolosi con un colpo di testa di Valenti. 🔗 Leggi su Agi.it

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