Il parco Chiara Lubich tra terra e radici sporgenti i genitori | Va tutto sistemato | FOTO
Il parco Chiara Lubich a Viterbo presenta problemi di manutenzione. La poca erba e le radici sporgenti sono evidenti, secondo i genitori che frequentano l’area. I residenti chiedono interventi di sistemazione e cura. La zona, situata vicino a porta della Verità, è frequentata da famiglie con bambini, ma le condizioni attuali rendono difficile l’utilizzo sicuro e confortevole del parco. Nessun intervento immediato è stato ancora annunciato.
Poca erba, troppe radici. Il parco Chiara Lubich di Viterbo, gioiellino della città posizionato appena dentro le mura a ridosso di porta della Verità, versa in condizioni, per usare un eufemismo, non ottimali. Il parco, oltre a essere utilizzato per incontri ed eventi (come la festa dell'Unità). 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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