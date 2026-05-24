Il parco Chiara Lubich tra terra e radici sporgenti i genitori | Va tutto sistemato | FOTO

Notizia in breve

Il parco Chiara Lubich a Viterbo presenta problemi di manutenzione. La poca erba e le radici sporgenti sono evidenti, secondo i genitori che frequentano l’area. I residenti chiedono interventi di sistemazione e cura. La zona, situata vicino a porta della Verità, è frequentata da famiglie con bambini, ma le condizioni attuali rendono difficile l’utilizzo sicuro e confortevole del parco. Nessun intervento immediato è stato ancora annunciato.