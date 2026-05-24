Durante la messa di Pentecoste in Vaticano, il Papa ha invitato a cercare la pace attraverso l’amore, affermando che le vere vittorie non arrivano con le superpotenze o la forza militare. Ha pregato affinché i conflitti armati in diverse aree si fermino e le popolazioni possano vivere senza paura. La celebrazione si è svolta alla presenza di fedeli e rappresentanti religiosi, con un messaggio di speranza e unità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Omelia della Pentecoste in Vaticano. Durante la messa di Pentecoste celebrata in Vaticano, il Papa ha rilanciato un forte appello per la pace nel mondo, tornando a pregare affinché cessino i conflitti armati che continuano a colpire diverse regioni. Ha sottolineato come la guerra non possa essere vinta da alcuna potenza militare o politica, ma solo da una forza più grande e radicale: quella dell’amore. L’appello alla liberazione dal male. Nel corso dell’omelia, il Pontefice ha invitato i fedeli a pregare con intensità per la liberazione dell’umanità dal male della guerra, definendolo una delle principali piaghe del presente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il Papa: la guerra si vince con l’amore, non con le superpotenze

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