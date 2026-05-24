Il Paese che vende sicurezza e compra paura

Da messinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 16 maggio, in via Emilia a Modena, un giovane affetto da grave psicopatia ha causato un grave incidente, provocando sangue e danni nel centro storico. Mentre la città cerca di riprendersi, la politica italiana ha risposto con dichiarazioni e misure che sono state percepite come parziali e concentrate su alcuni aspetti. Nessuna azione immediata o dettagliata è stata annunciata pubblicamente in risposta all'evento.

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Mentre Modena tenta di riprendersi dallo shock di via Emilia — dove il 16 maggio il giovane Salim el Koudri, affetto da grave psicopatia, ha trasformato il centro storico in un inferno di sangue e lamiere — la politica reagisce con la consueta prontezza selettiva. Matteo Salvini, al governo da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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