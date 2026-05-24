Il nuovo potere ' invisibile' che sta cambiando tutto
Un nuovo potere invisibile sta modificando gli equilibri attuali, senza essere immediatamente riconoscibile. A differenza delle epoche passate, in cui il centro di gravità si basava su energia, produzione meccanica o grandi industrie, questa trasformazione si sviluppa attraverso meccanismi meno evidenti. La sua influenza si estende su diversi settori senza coinvolgere direttamente risorse tangibili o infrastrutture visibili, rendendo più complesso individuare le sue dinamiche rispetto alle rivoluzioni precedenti.
Ogni epoca ha avuto il proprio centro di gravità. La rivoluzione industriale ha costruito la propria forza sull’energia e sulla produzione meccanica; il Novecento ha organizzato l’economia intorno alla grande industria, ai consumi di massa e alle reti globali. Oggi, però, il cuore del sistema si. 🔗 Leggi su Today.it
Terre Rare: Il Nuovo Oro Invisibile
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