Il nuovo potere ' invisibile' che sta cambiando tutto

Ogni epoca ha avuto il proprio centro di gravità. La rivoluzione industriale ha costruito la propria forza sull’energia e sulla produzione meccanica; il Novecento ha organizzato l’economia intorno alla grande industria, ai consumi di massa e alle reti globali. Oggi, però, il cuore del sistema si. 🔗 Leggi su Today.it

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Terre Rare: Il Nuovo Oro Invisibile

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