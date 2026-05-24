Gianmaria Pizzi ha annunciato di aver lasciato il ruolo di direttore sportivo alla Speranza Agrate dopo 14 anni, di cui quattro come dirigente. Ha spiegato di aver accettato la proposta di Seregno, definendola un’opportunità unica e motivata dalla volontà di non perdere questa chance. Pizzi assumerà il ruolo di direttore sportivo nel club lombardo per la stagione 202627.

"A Seregno non si poteva dire di no". Così Gianmaria Pizzi, per tutti Gianni, spiega la decisione di lasciare la Speranza Agrate dopo 14 anni, di cui dieci da allenatore e poi quattro da direttore sportivo, carica che ricoprirà appunto a Seregno in vista della stagione 202627. "Per chi come me ha passione di calcio sa che una chiamata del genere non era possibile da rifiutare. Lascio una famiglia ma so che hanno capito le mie ragioni. In questi 14 anni ho ricevuto altre proposte, però Seregno è un’altra cosa", dice Pizzi che da martedì sta lavorando per il suo nuovo club mentre ancora la sua ormai ex squadra è impegnata nei playoff. Un matrimonio di cui si parlava da un po’ e che alla fine si è effettivamente perfezionato, senza sorprese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo direttore Pizzi: "Seregno? Chance unica"

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