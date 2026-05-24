Benedetta Pilato, nuotatrice di 21 anni, ha commentato le parole di Ceccon sul nuoto, definendole una lamentela sterile e una polemica inutile. Pilato ha espresso questa opinione senza timori, anche dopo aver ottenuto un quarto posto alle Olimpiadi di Parigi, nonostante le critiche ricevute. La giovane atleta ha sempre parlato apertamente, senza esitazioni, riguardo alle proprie opinioni nel mondo dello sport.

Benedetta Pilato ha solo 21 anni, ma non ha paura di dire quello che pensa. Non l’ha avuta quando alle Olimpiadi di Parigi manifestava la sua gioia per un quarto posto, nonostante le critiche ricevute. Non ce l’ha oggi, quando racconta in un’intervista a Repubblica le ragioni del suo trasferimento a Roma. E non si nasconde nel dissociarsi dalle lamentale del suo collega Thomas Ceccon, che mesi fa si è sfogato per il fatto di doversi allenare in una piscina “con tre gruppi di signore che alle 9.30 fanno acquagym “. Pilato è decisa, come in acqua: “Una polemica inutile “. La campionessa di nuoto, sei medaglie mondiali in bacheca, si è trasferita a Roma da inizio anno dopo il periodo difficile che ha fatto seguito al caso del furto di profumi al duty free dell’aeroporto di Singapore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il nuoto è uno sport di serie B. Se devo dire la verità, quella di Ceccon mi è sembrata una lamentela sterile, una polemica inutile”: parla Benedetta Pilato

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Pilato: I miei genitori non meritavano tanto odio. Ceccon La sua una lamentela inutile

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