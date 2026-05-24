Il Napoli saluta con un sorriso | Hojlund stende l’Udinese e blinda il secondo posto

Al 24’ del primo tempo, Hojlund segna il gol decisivo, portando il Napoli in vantaggio sull’Udinese. La partita finisce 1-0. Il portiere titolare si ferma al 35’ del secondo tempo e viene sostituito da Contini, che si rende inattivo. La formazione azzurra schiera un 3-4-3 con Di Lorenzo e Rrahmani che terminano la gara con un voto di 6.

Napoli-Udinese 1-0 RETI: 24'pt Hojlund. NAPOLI (3-4-3): Meret 6 (35'st Contini sv); Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Olivera 6 (1'st Juan Jesus 6); Politano 6.5 (35'st Mazzocchi sv), Lobotka 6 (37'pt Gilmour 6), McTominay 6, Gutierrez 6; Elmas 6, Hojlund 7, Alisson Santos sv (10'pt De Bruyne 7) In panchina: Milinkovic-Savic, Giovane, Vergara, Beukema, Anguissa. Allenatore: Conte 6. UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Kristensen 6 (14'st Bertola 6), Kabasele 4.5, Solet 5.5; Ehizibue 6, Piotrowski 5.5 (9'pt Gueye 6), Karlstrom 5.5 (14'st Buksa 5.5), Miller 6, Zemura 5.5 (35'st Mlacic sv); Atta 6; Davis 6 (35'st Zarraga sv). 🔗 Leggi su Feedpress.me

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