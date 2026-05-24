AGI - Il Napoli chiude la stagione con il sorriso e batte 1-0 l' Udinese al " Maradona ". Decisivo il 12esimo gol in campionato di Hojlund (24'), che permette ai partenopei di chiudere l'annata al secondo posto con 76 punti. Due brutte notizie per Antonio Conte, che perde nel primo tempo per infortunio sia Alisson Santos sia Lobotka. Buona prova dell'Udinese: i bianconeri di Runjaic chiudono il torneo 202526 al decimo posto in classifica con 50 punti. Hojlund firma il gol . Tanta intensità in avvio di match con diversi ribaltamenti di fronte, ma nessun concreto rischio per le difese. Il grande caldo e i ritmi non da ultima giornata di campionato mandano ko dopo 10 minuti Alisson Santos, che lascia spazio a De Bruyne per un problema al flessore. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Napoli blinda il secondo posto in classifica, 1-0 all'Udinese. Conte conferma l'addio

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