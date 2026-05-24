Il Napoli ha vinto 1-0 contro l’Udinese nell’ultima giornata di campionato. La rete decisiva è stata segnata da Hojlund, con un assist di De Bruyne. La partita si è svolta allo stadio Maradona. Con questa vittoria, gli azzurri hanno concluso il campionato al secondo posto in classifica.

Gli azzurri terminano il campionato al secondo posto ed è come se avessero vinto lo scudetto. Assist di De Bruyne e gol di Hojlund, si conclude così l’ultima partita di campionato tra Napoli ed Udinese al Maradona. Per gran parte della partita gli azzurri stazionano nella metà campo avversaria. Obiettivo: regalare i tre punti ai tifosi ed a Conte che è alla sua ultima giornata in casa Napoli. Al 27° ci pensa Hojlund a sbloccare il match, riceve un bellissimo passaggio filtrante da De Bruyne entrato al posto di Alisson che è uscito per un infortunio nei primissimi minuti di gioco. Il numero 19 azzurro prende palla, avanza e con il destro insacca la palla nell’angolino basso della rete battendo Okoye. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Il Napoli batte l’udinese 1 a 0, decide Hojlund

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