Un uomo è stato arrestato questa mattina all’interno del Museo Soares dos Reis di Porto dopo aver tentato di sottrarre un’opera d’arte. La polizia è intervenuta immediatamente, fermando il sospetto prima che potesse portare via il pezzo. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. L’opera, ancora sotto sequestro, sarà sottoposta a verifiche da parte delle autorità competenti. La direzione del museo ha confermato l’accaduto e collaborerà con le indagini.

Obrigado. Il Portogallo è così: grato e colmo di gratitudine. Arrivare a Porto è un’esperienza di ritorno a un’Italia rurale e cosmopolita allo stesso tempo. Visitare il Museo Nazionale Soares dos Reis, custode di una delle sculture più potenti dell’Ottocento O Desterrado, significa scoprire il luogo in cui il Paese incontra Roma, il romanticismo europeo e la malinconia dell’esilio. Ogni cosa è qui. Il tempo, giusto, di un Portotonico, l’equivalente di una pausa con la tonica e il gin a questa latitudine, ma questa volta con il vino Porto rigorosamente bianco. La sua fermentazione e la consistenza liquorosa ci conducono in un’altra dimensione di Bacco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Museo Soares dos Reis: perdersi a Porto per ritrovare l’anima d’Europa

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