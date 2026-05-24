Il museo Cascella apre le porte per la Giornata Nazionale delle dimore storiche italiane

Notizia in breve

Il museo Cascella di Pescara partecipa alla Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. L’evento si svolge domani e coinvolge diversi siti storici in tutta Italia. La partecipazione include l’apertura straordinaria del museo, che espone opere e arredi appartenenti alla famiglia Cascella. L’iniziativa mira a valorizzare le dimore storiche e il patrimonio culturale italiano.