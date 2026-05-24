Il museo Cascella apre le porte per la Giornata Nazionale delle dimore storiche italiane

Da ilpescara.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il museo Cascella di Pescara partecipa alla Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. L’evento si svolge domani e coinvolge diversi siti storici in tutta Italia. La partecipazione include l’apertura straordinaria del museo, che espone opere e arredi appartenenti alla famiglia Cascella. L’iniziativa mira a valorizzare le dimore storiche e il patrimonio culturale italiano.

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Anche il museo Basilio Cascella di Pescara aderisce alla Giornata nazionale delle dimore storiche italiane, promossa per domani dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Domenica 24 maggio dalle 16 alle 20 l'ingresso sarà gratuito per farsi conoscere spiega l'assessore Maria Rita Carota. “Il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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