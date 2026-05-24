Fin dall’inizio dei playoff il mantra di mister Bianco è stato principalmente uno: "Monza, niente calcoli e speculazioni. Dobbiamo vincerle tutte". E il discorso ha senso: i biancorossi sono sulla carta la squadra più forte e hanno il “dovere” di legittimare gli oltre quindici o più punti di distacco maturati nella regular season nei confronti delle avversarie affrontate in questi spareggi per la promozione in Serie A. Tuttavia, uscire dalla finale di andata - questa sera ore 20 (partita visibile anche in chiaro su Tv8) nella bolgia dello stadio Ceravolo di Catanzaro - anche solo con un pareggio sarebbe importantissimo. Anzi, darebbe la serenità giusta, così da affrontare il ritorno in Brianza con la consapevolezza di avere due risultati utili su tre per approdare nella tanto agognata massima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Monza vuole il primo acuto. A Catanzaro una sfida all’attacco

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CONFERENZA STAMPA | Le parole di Mister Bianco dopo Catanzaro - Monza

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