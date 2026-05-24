Il Monza vuole il primo acuto A Catanzaro una sfida all’attacco
Il Monza cerca la prima vittoria nei playoff, con una sfida in trasferta contro il Catanzaro. La squadra lombarda punta a ottenere un risultato positivo in un match che si preannuncia aperto. Il tecnico ha ripetuto più volte che non bisogna fare calcoli, concentrandosi esclusivamente sull’attacco. La partita si gioca in un contesto di alta tensione e di grande attenzione tra le due formazioni.
Fin dall’inizio dei playoff il mantra di mister Bianco è stato principalmente uno: "Monza, niente calcoli e speculazioni. Dobbiamo vincerle tutte". E il discorso ha senso: i biancorossi sono sulla carta la squadra più forte e hanno il “dovere” di legittimare gli oltre quindici o più punti di distacco maturati nella regular season nei confronti delle avversarie affrontate in questi spareggi per la promozione in Serie A. Tuttavia, uscire dalla finale di andata - questa sera ore 20 (partita visibile anche in chiaro su Tv8) nella bolgia dello stadio Ceravolo di Catanzaro - anche solo con un pareggio sarebbe importantissimo. Anzi, darebbe la serenità giusta, così da affrontare il ritorno in Brianza con la consapevolezza di avere due risultati utili su tre per approdare nella tanto agognata massima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
CONFERENZA STAMPA | Le parole di Mister Bianco dopo Catanzaro - Monza
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