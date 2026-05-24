Il Montignoso ha annunciato Oreste Petrucci come nuovo responsabile tecnico della prima squadra. Contestualmente, Rino Lavezzini è stato nominato allenatore degli Under 17 Elite. La società punta a sviluppare un progetto autonomo, rafforzando le proprie squadre giovanili e la prima squadra. Le nomine sono state ufficializzate nelle ultime settimane, con l’obiettivo di migliorare la crescita dei giovani e rafforzare la competitività complessiva del club.

Il Montignoso guarda al futuro e vuole costruirselo in autonomia, a partire dalle fondamenta. Dopo gli ottimi risultati delle selezioni giovanili nell’ultima stagione, culminate con la vittoria del campionato da parte dei classe 2009 guidati da mister Antonucci – passato adesso alla guida della prima squadra –, il club della Renella ha deciso consolidare ulteriormente le proprie basi affidando la direzione del proprio settore giovanile a Oreste Petrucci. Con un post sulla propria pagina Facebook i rossoblù hanno annunciato il nuovo innesto nello staff sottolineando come Petrucci "quest’anno metterà al servizio della società e dei nostri colori tutta l’esperienza maturata in 40 anni nel mondo del calcio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Montignoso scommette su Oreste Petrucci. Rino Lavezzini alla guida degli Under 17 Elite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Montignoso, rimonta trionfale: Bertuccelli guida il 3-2 alla salvezzaIl Montignoso ha vinto 3-2 contro la Fortis Juventus 1909 nella partita giocata domenica 19 aprile allo stadio Angelo Del Freo.

Montignoso trionfa: 68 punti e il pass per l’Élite è realtàIl Montignoso ha ottenuto la promozione al campionato Allievi Regionali Élite dopo aver conquistato 68 punti nel Girone C della Lunigiana...

Si parla di: Il Montignoso scommette su Oreste Petrucci. Rino Lavezzini alla guida degli Under 17 Elite.

Il Montignoso scommette su Oreste Petrucci. Rino Lavezzini alla guida degli Under 17 EliteIl Montignoso guarda al futuro e vuole costruirselo in autonomia, a partire dalle fondamenta. Dopo gli ottimi risultati delle selezioni giovanili nell’ultima stagione, culminate con la vittoria del ... msn.com

Montignoso bets on Oreste Petrucci. Rino Lavezzini leads the Under 17 Elite team.The Rossoblù club, led by owner Corfu, is strengthening its youth sector by relying on the experience of two iconic figures in the football scene. sport.quotidiano.net