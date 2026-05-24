Il Mojito perfetto a casa | il barman pordenonese svela la ricetta e i 4 errori che rovinano il cocktail

Un barman di Pordenone ha condiviso la ricetta del mojito perfetto e quattro errori comuni da evitare. Per prepararlo servono menta fresca, lime e ghiaccio tritato. Il cocktail, simbolo dell’estate, viene spesso preparato a casa, ma molti commettono sbagli che compromettono il risultato. La ricetta corretta e gli errori da non fare sono stati illustrati in un video online, attirando l’attenzione di appassionati e amatori.

Menta fresca, lime, ghiaccio tritato. Il mojito è sinonimo d'estate e per molti diventa un antidoto necessario in queste giornate sempre più calde. Michele Piagno, barman pordenonese che ha ottenuto grande successo anche a Cuba per il suo libro “El Señor Mojito” che contiene 51 ricette e segreti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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