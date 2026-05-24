La favola del brutto anatroccolo che ad un certo punto si trasforma in splendido cigno imperiale è nulla a confronto del rudere perfetto di Palazzo Perticari di corso XI Settembre a Pesaro, unico connotato allora rilevato "stava in piedi", assurto alla bellezza compiuta e formata di quello che è oggi Palazzo Perticari Signoretti. "Da ragazzo avevo un sogno – dice Franco Signoretti personaggio e interprete principale della vicenda -, naturalmente non era questo ma se ad avverarsi è stato questo allora vuol dire che era lui". E proprio "Storia di un sogno a Pesaro" si chiama la serata di domani – ore 21 Teatro Sperimentale di Pesaro –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il miracolo di Palazzo Perticari. Lo racconta Giacobbo a teatro

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