Il mio addio ai lettori secondo la regola del 99 come gli articoli scritti per questa rubrica
Un re molto triste sedeva nel suo castello, mentre un giullare con un grande sorriso si aggirava tra le sale. La scena si svolge in un ambiente di pietra e velluto, con il re che osserva silenzioso il sorriso del suo intrattenitore. La figura del giullare, vestita di colori vivaci, si muove tra le stanze, portando allegria nonostante l’umore cupo del sovrano.
C'era una volta un re molto triste. A corte c'era invece un giullare che circolava sempre con un grande sorriso sul volto. Lo consolava ma allo stesso tempo lo faceva arrabbiare perché era molto invidioso di lui. Ripeteva: «Voglio il segreto della felicità del giullare!». Un giorno un arguto consigliere gli disse: «Maestà, facciamogli la prova del 99». Incuriosito dall'idea, acconsentì. Seguendo le indicazioni del fidato collaboratore, il re donò al giullare una borsa con 99 monete d'oro, accompagnandola con un messaggio: «Questo tesoro è per ringraziarti dei sorrisi che regali. Goditelo!». Il giullare non aveva mai visto tanto denaro insieme e per di più ora era tutto suo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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