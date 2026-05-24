il mio addio ai lettori secondo la regola del 99 come gli articoli scritti per questa rubrica

C'era una volta un re molto triste. A corte c'era invece un giullare che circolava sempre con un grande sorriso sul volto. Lo consolava ma allo stesso tempo lo faceva arrabbiare perché era molto invidioso di lui. Ripeteva: «Voglio il segreto della felicità del giullare!». Un giorno un arguto consigliere gli disse: «Maestà, facciamogli la prova del 99». Incuriosito dall'idea, acconsentì. Seguendo le indicazioni del fidato collaboratore, il re donò al giullare una borsa con 99 monete d'oro, accompagnandola con un messaggio: «Questo tesoro è per ringraziarti dei sorrisi che regali. Goditelo!». Il giullare non aveva mai visto tanto denaro insieme e per di più ora era tutto suo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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