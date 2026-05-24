Il ministro della Protezione civile non è stato accolto favorevolmente a Campi. La visita del ministro è stata ostacolata dalla maggioranza locale, composta dal nuovo campo largo campigiano. La polemica politica riguarda il rifiuto di consentire la visita e le tensioni tra le parti coinvolte. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni o dichiarazioni specifiche durante l’evento.

"Il ministro Musumeci, titolare della protezione civile, non è gradito a Campi. È la maggioranza, o meglio il neo campo largo campigiano che ostacola la sua visita". Non usa mezze parole il capogruppo di FdI, Roberto Valerio, a seguito della bocciatura, da parte del consiglio comunale, della mozione che identificava appunto nel ministro "l’interlocutore per la sicurezza idraulica e la programmazione di grandi opere strutturali". Valerio non ci sta e resta dell’idea che "con questo atto si intende ostacolare gli accertamenti sulle responsabilità di inadempienze e colpevoli ritardi sulla messa in sicurezza degli argini del Bisenzio e del torrente Marina, una situazione che nel marzo 2025 ha portato la comunità a rischiare un disastro peggiore di quello del 2023". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il ministro Musumeci non è gradito". Polemica politica sull’alluvione

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