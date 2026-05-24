Gerry Cardinale è arrivato a Milano in vista della partita di questa sera tra Milan e Cagliari, valida per la Champions League. La sfida potrebbe determinare il destino di tre giocatori, che rischiano di essere esclusi dalla rosa. La decisione sulla formazione e sulle eventuali sostituzioni sarà presa dopo l'incontro. La presenza del proprietario si unisce alle preparazioni della squadra in vista dell’importante appuntamento.

Le nostre indiscrezioni dell'ultima settimana hanno trovato piena conferma questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: Gerry Cardinale è in arrivo a Milano. Il managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero dall'agosto 2022 sbarcherà in Italia in giornata per seguire da vicino il Milan di Massimiliano Allegri nell'ultimo, decisivo match di campionato a San Siro contro il Cagliari. La scelta di Cardinale di scendere nuovamente in campo in prima persona non è casuale. Già nel corso di questa stagione, i suoi blitz a Milano hanno coinciso con i momenti di massima tensione all'interno del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan si gioca tutto e Cardinale sbarca a Milano: il piano spogliatoio e i tre che rischiano il posto

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