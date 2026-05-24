Il Milan si gioca la Champions contro il Cagliari nella notte della rivoluzione | Furlani ai saluti e rosa al bivio

Da milanzone.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sfida il Cagliari a San Siro in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League. La squadra si presenta con un nuovo presidente, Furlani, che si prepara a lasciare l’incarico. La rosa rossonera si trova a un bivio, con alcune scelte importanti da fare in vista delle prossime competizioni. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo prima di un possibile traguardo europeo.

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Il Milan affronta questa sera a San Siro il Cagliari nell’appuntamento più importante dell’intera stagione, una sfida decisiva in cui la squadra guidata da Massimiliano Allegri si giocherà l’accesso alla prossima Champions League e che, contemporaneamente, segnerà l’inizio di una profonda rifondazione societaria e tecnica con l’addio ormai imminente di diversi protagonisti del club rossonero. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il primo a lasciare il proprio incarico sarà l’amministratore delegato Giorgio Furlani, alla guida della dirigenza del Diavolo da dicembre 2022. Il dirigente è finito nelle ultime... 🔗 Leggi su Milanzone.it

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