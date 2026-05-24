Il Milan affronta questa sera a San Siro il Cagliari nell’appuntamento più importante dell’intera stagione, una sfida decisiva in cui la squadra guidata da Massimiliano Allegri si giocherà l’accesso alla prossima Champions League e che, contemporaneamente, segnerà l’inizio di una profonda rifondazione societaria e tecnica con l’addio ormai imminente di diversi protagonisti del club rossonero. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il primo a lasciare il proprio incarico sarà l’amministratore delegato Giorgio Furlani, alla guida della dirigenza del Diavolo da dicembre 2022. Il dirigente è finito nelle ultime... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan si gioca la Champions contro il Cagliari nella notte della rivoluzione: Furlani ai saluti e rosa al bivio

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Leao e Bartesaghi dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari | Serie A Enilive | DAZN

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