Il Milan guarda in Grecia per la difesa | piace Harold Moukoudi dell’AEK Atene
Il Milan sta considerando l'acquisto di Harold Moukoudi, difensore dell’AEK Atene, per la prossima sessione di mercato. Il giocatore greco è seguito dal club rossonero, che valuta un eventuale inserimento in rosa. La trattativa non è ancora conclusa e non sono stati resi noti dettagli economici o tempistiche. Moukoudi ha disputato diverse partite con l’AEK Atene in questa stagione.
Il Milan continua a monitorare con attenzione il calciomercato internazionale alla ricerca di profili idonei a rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera spicca quello di Harold Moukoudi, difensore centrale della Nazionale camerunense attualmente in forza all'AEK Atene. Il giocatore, classe 1997, sta attirando l'interesse di diversi club europei grazie a una costante crescita tecnica e fisica mostrata nel campionato greco, dove si è trasferito nell'agosto del 2022. Nonostante il recente rinnovo contrattuale che lo lega all'AEK Atene fino al 30 giugno 2029, la permanenza del centrale in Grecia non è affatto scontata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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