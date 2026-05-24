Il Milan guarda in Grecia per la difesa | piace Harold Moukoudi dell’AEK Atene

Notizia in breve

Il Milan sta considerando l'acquisto di Harold Moukoudi, difensore dell’AEK Atene, per la prossima sessione di mercato. Il giocatore greco è seguito dal club rossonero, che valuta un eventuale inserimento in rosa. La trattativa non è ancora conclusa e non sono stati resi noti dettagli economici o tempistiche. Moukoudi ha disputato diverse partite con l’AEK Atene in questa stagione.