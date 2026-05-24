Federico Dimarco si distingue come il giocatore con il miglior piede sinistro della Serie A. Nel corso della stagione, ha segnato sette gol e fornito diciotto assist. La sua capacità di finalizzare e creare occasioni offensive ha attirato l'attenzione nel campionato italiano. Non sono stati evidenziati altri giocatori con statistiche simili o caratteristiche tecniche paragonabili.

Nessuno calcia il pallone come Federico Dimarco, che ha chiuso il campionato con 7 gol e 18 assist: un record, per un terzino In questa Serie A nessun calciatore ha contribuito direttamente a più gol di Federico Dimarco dell’Inter, che però di ruolo non fa l’attaccante ma il terzino. A essere precisi, l’esterno nel modulo 3-5-2. Ha totalizzato 18 assist, un record nella storia del campionato italiano, e 7 gol, il settimo dei quali con una spettacolare punizione nell’ultima partita giocata dall’Inter, sabato a Bologna, finita 3-3. Dimarco, 28 anni, è stato determinante per il gioco offensivo con cui l’Inter ha vinto lo Scudetto, e non a caso è stato premiato come miglior giocatore della Serie A. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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BELLUSCI SU DIMARCO: Ha il miglior piede sinistro in Italia, ma...

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