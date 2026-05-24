Un manuale pubblicato dieci anni fa dall’Isis insegna come attaccare i miscredenti. Il testo, scritto per i singoli attentatori, fornisce indicazioni su obiettivi e modalità di azione. Nonostante siano trascorsi anni, resta un punto di riferimento per i terroristi ancora attivi. Il documento è stato diffuso durante il periodo di massimo controllo territoriale del gruppo. Il manuale è considerato un testo chiave per le operazioni di singoli aggressori.

Pubblicato all’apice dello Stato islamico, resta il testo chiave pure per i terroristi di oggi. Sono passati ormai dieci anni da quando l’Isis ha pubblicato il suo manuale per lupi solitari. Si intitolava How to survive in the West (Come sopravvivere in Occidente) e rappresentava il testo sacro degli aspiranti jihadisti. Chiunque, all’epoca, poteva scaricarlo tramite i canali più o meno ufficiali dello Stato islamico e mettere in pratica gli insegnamenti raccolti negli 11 capitoli che lo compongono. E che oggi rappresentano un ottimo strumento per comprendere quali parti siano rimaste immutate nell’addestramento degli aspiranti terroristi islamici e quali siano cambiate. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il manuale per i lupi solitari dell’Isis insegna come falciare i miscredenti

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