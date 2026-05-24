Il Magnifico Corteo sfila in centro | dame nobili e sbandieratori tra storia teatro e spettacolo

Sabato sera, il centro storico di Ferrara è stato attraversato da un corteo con dame, nobili, sbandieratori e rappresentanti delle otto Contrade e della Corte Ducale. Le figure vestite con costumi storici hanno sfilato lungo corso Giovecca, creando un evento che ha coinvolto cittadini e partecipanti, tra elementi di teatro, musica e colori. La manifestazione ha visto la partecipazione di ambasciatori, cavalieri e armigeri, portando una rappresentazione storica nel cuore della città.

I colori delle otto Contrade e della Corte Ducale hanno invaso il centro storico di Ferrara nella serata di sabato 23: dame e nobili, ambasciatori e cavalieri, armigeri e sbandieratori, cittadini e borghigiani hanno trasformato corso Giovecca in un palcoscenico a cielo aperto, regalando alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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