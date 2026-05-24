Sul lungomare di Igea Marina si è svolto un evento che ha stabilito un record: l'aperitivo più lungo del mondo. L'iniziativa ha coinvolto numerose persone che hanno partecipato a una sessione di degustazione continua, senza interruzioni. La manifestazione si è svolta lungo una strada pedonale, con bar e ristoranti che hanno offerto bevande e stuzzichini. La durata complessiva dell'evento e il numero di partecipanti sono stati registrati ai fini del record.

Lo hanno chiamato l'aperitivo più lungo del mondo, ma non si tratta del rapporto tra tempo e numero di cocktail bevuti. qui è la distanza tra il primo tavolino e l'ultimo che conta: un chilometro esatto quello del lungomare di Igea Marina, sulla riviera romagnola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il lungomare di Igea Marina ospita l'aperitivo più lungo del mondo

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