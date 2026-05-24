L’Unione Europea ha dichiarato l’intenzione di mantenere il rapporto con Pechino, ma di contrastare la concorrenza sleale. Nei colloqui, si concentrerà su temi di interesse reciproco e prevede misure di difesa doganale per tutelare le imprese europee. La discussione si focalizza sulla geopolitica economica, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sui tempi delle azioni.

Geopolitica economica. Con un occhio bisogna certamente fare attenzione alla soluzione della crisi di Hormuz, che se non fosse risolta nel breve avrebbe un impatto potenziale grave sull’economia europea, in particolare per l’Italia. Ma con l’altro occhio bisogna dare altrettanta attenzione al bilaterale tra Ue e Cina previsto nel prossimo giugno con oggetto principale le relazioni commerciali. Il punto: al momento non c’è una sufficiente convergenza tra le euronazioni per dare alla Commissione Ue un indirizzo preciso per il negoziato con Pechino. E tale constatazione indica un pericolo grave di deindustrializzazione nell’area europea a causa di una concorrenza sleale da parte della Cina, che non trova barriere politiche, doganali e condizioni di reciprocità sufficienti per arginarla. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il legame con Pechino va preservato ma arginando la concorrenza sleale

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