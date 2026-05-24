Il Lecce ha vinto 1-0 contro il Genoa nell'ultima giornata di Serie A, mantenendo la categoria. La partita si è giocata al Via del Mare e ha deciso la permanenza in massima serie del club.

LECCE (ITALPRESS) – Apoteosi Lecce al Via del Mare. I ragazzi di Eusebio Di Francesco stendono 1-0 il Genoa nel match valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 20252026 e conquistano la salvezza. A firmare la rete decisiva è Banda. Grande avvio di gara da parte dei padroni di casa che, dopo appena 6?, passano in vantaggio grazie proprio all'attaccante zambiano, che si avventa sulla corta respinta di Leali e scarica un potente destro sotto la traversa. Lo stesso Banda si rende protagonista di una bella giocata personale al 16?, saltando Marcandalli e andando alla conclusione sul primo palo, dove trova la deviazione di Leali. Dopo un inizio complicato, i rossoblù si fanno vedere dalle parti di Falcone con un colpo di testa di Marcandalli che, sugli sviluppi di corner, spedisce di poco alto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Lecce batte 1-0 il Genoa e resta in Serie A

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Lecce-Parma 1-2: gol e highlights | Serie A

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