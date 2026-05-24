La Lazio ha concluso la stagione con una vittoria per 2-1 contro il Pisa, accompagnata dall'addio di Pedro. Dopo la partita, l’allenatore ha espresso un commento critico nei confronti della società, dichiarando di essere indifferente alle parole del presidente. Sarri ha inoltre manifestato un tono lamentoso e si è concentrato sulle sue percezioni riguardo alla gestione del club, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle sue osservazioni.

La stagione della Lazio finisce con una vittoria (2-1 col Pisa), con l’addio commovente di Pedro, ma soprattutto con il discorso più sarriano possibile di Maurizio Sarri: lamentoso ovviamente, ha attaccato la società. Un classico. Così ha parlato a Dazn e in conferenza. È una chiusura che assomiglia più a un bilancio morale che a una conferenza stampa di fine campionato. Sarri non sbatte la porta ma comunque se ne andrà, forse all’Atalanta. I due anni di contratto sono un dettaglio burocratico. L’ex Napoli ha ancora due anni di contratto, ma oggi il contratto sembra quasi un dettaglio burocratico rispetto alla distanza politica e tecnica che si è creata con la società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il lamento di Sarri: “Lotito? Le sue parole mi lasciano indifferente”

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