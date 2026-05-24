L’Underdog Global Partners, fondo americano, ha manifestato un forte interesse all’acquisto del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il gruppo UGP sta cercando di acquisire il club, mentre il presidente attuale non ha ancora aperto alla cessione. La trattativa tra le parti è ancora in fase preliminare, senza annunci ufficiali o accordi definitivi. La volontà del fondo americano si scontra con la volontà del proprietario di mantenere il controllo del club.

L’Underdog Global Partners, fondo americano, è fortemente interessato all’acquisto del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ma il presidente partenopeo, nonostante l’offerta faraonica messa sul piatto dal consorzio, è deciso a non mollare il club azzurro. “Il punto fermo di questa storia, finora, è stato la volontà che De Laurentiis ha confermato respingendo la proposta shock: il Napoli non è in vendita. Ma il gruppo, come emerge dalle colonne del Times, tratta da sei mesi ed è intenzionato a insistere con il suo progetto stile Real Madrid. Una sorta di polisportiva che coniugherebbe il calcio e il basket. Con l’obiettivo di creare a Napoli una franchigia NBA Europe – sulla falsariga del piano di RedBird Capital Partners con il Milan. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il gruppo UGP vuole il Napoli, ma De Laurentiis non molla

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