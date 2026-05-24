Il Gruppo Roma in balaustra lo striscione unico in trasferta | il nuovo corso degli ultras della Curva Sud

Notizia in breve

Gli ultras della Curva Sud hanno esposto uno striscione in trasferta, annunciando un ritorno alle vecchie modalità di gestione del tifo. Con un messaggio che parla di riprendere il controllo dei palchetti e del tifo, hanno fatto sapere di voler rinnovare il loro modo di fare gruppo. La presenza di un unico striscione ha segnato questa iniziativa, che richiama un passato di coordinamento tra i tifosi.