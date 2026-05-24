Il Gruppo Roma in balaustra lo striscione unico in trasferta | il nuovo corso degli ultras della Curva Sud
Gli ultras della Curva Sud hanno esposto uno striscione in trasferta, annunciando un ritorno alle vecchie modalità di gestione del tifo. Con un messaggio che parla di riprendere il controllo dei palchetti e del tifo, hanno fatto sapere di voler rinnovare il loro modo di fare gruppo. La presenza di un unico striscione ha segnato questa iniziativa, che richiama un passato di coordinamento tra i tifosi.
Ritorno al passato. "Da oggi noi Roma torniamo al River, ci riprendiamo i palchetti e la gestione del tifo". Era lo scorso fine di agosto e i tifosi giallorossi si preparavano ad affrontare la nuova stagione, in campo e sugli spalti. A diffondere il diktat fra i gruppi organizzati del tifo che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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