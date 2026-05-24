Il Gris saluta monsignor Di Pietro | Pastore di esperienza e guida equilibrata
Il Gris ha commentato la nomina di un nuovo monsignore, definendolo un pastore di esperienza e una guida equilibrata. In una nota, il gruppo ha espresso “viva gioia e profonda gratitudine” per la decisione, senza specificare ulteriori dettagli sulla figura nominata. La comunicazione si concentra sull’apprezzamento per la scelta del Papa, evidenziando il ruolo di questa figura all’interno della comunità religiosa. Non sono stati forniti altri commenti o dettagli sulla nomina stessa.
Il Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa (Gris) ha espresso “viva gioia e profonda gratitudine” al Papa per la nomina di mons. Cesare Di Pietro a vescovo della diocesi di Locri-Gerace.Mons. Di Pietro, finora vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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