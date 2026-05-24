Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti
Il governo ha destinato quasi 1,8 miliardi di euro per abbassare i costi dei carburanti, prelevando fondi dai diversi ministeri che hanno dovuto ridurre le spese in altri settori.
Dall’inizio di marzo il governo italiano ha speso quasi 1,8 miliardi di euro per ridurre le accise sui carburanti, ovvero le imposte fisse che si pagano su benzina e gasolio. Lo ha fatto con una serie di provvedimenti via via prorogati – l’ultimo venerdì – pensati per contenere l’aumento dei prezzi causato dalla guerra in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Queste misure cercano di dare sollievo ai consumatori, ma sono molto costose: finora i soldi sono stati trovati costringendo i ministeri a rinunciare a vari progetti, o a ridimensionarli, per finanziare gli sconti. Il governo ha approvato in tutto cinque provvedimenti. Il primo è un decreto del 19 marzo, da 527 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Government spending is out of control! ... and making us all poorer
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