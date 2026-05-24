Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti

Da ilpost.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha destinato quasi 1,8 miliardi di euro per abbassare i costi dei carburanti, prelevando fondi dai diversi ministeri che hanno dovuto ridurre le spese in altri settori.

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Dall’inizio di marzo il governo italiano ha speso quasi 1,8 miliardi di euro per ridurre le accise sui carburanti, ovvero le imposte fisse che si pagano su benzina e gasolio. Lo ha fatto con una serie di provvedimenti via via prorogati – l’ultimo venerdì – pensati per contenere l’aumento dei prezzi causato dalla guerra in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Queste misure cercano di dare sollievo ai consumatori, ma sono molto costose: finora i soldi sono stati trovati costringendo i ministeri a rinunciare a vari progetti, o a ridimensionarli, per finanziare gli sconti. Il governo ha approvato in tutto cinque provvedimenti. Il primo è un decreto del 19 marzo, da 527 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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