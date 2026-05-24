Dall’inizio di marzo il governo italiano ha speso quasi 1,8 miliardi di euro per ridurre le accise sui carburanti, ovvero le imposte fisse che si pagano su benzina e gasolio. Lo ha fatto con una serie di provvedimenti via via prorogati – l’ultimo venerdì – pensati per contenere l’aumento dei prezzi causato dalla guerra in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Queste misure cercano di dare sollievo ai consumatori, ma sono molto costose: finora i soldi sono stati trovati costringendo i ministeri a rinunciare a vari progetti, o a ridimensionarli, per finanziare gli sconti. Il governo ha approvato in tutto cinque provvedimenti. Il primo è un decreto del 19 marzo, da 527 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Government spending is out of control! ... and making us all poorer

Notizie e thread social correlati

Da dove il governo ha preso i soldi per ridurre il prezzo dei carburantiIl governo ha deciso di ridurre il prezzo dei carburanti, destinando oltre 500 milioni di euro provenienti da tagli ai fondi di vari ministeri.

Il governo ha prorogato la riduzione del prezzo dei carburantiIl governo ha deciso di prorogare la riduzione del prezzo dei carburanti, destinando 500 milioni di euro per compensare i mancati incassi delle...