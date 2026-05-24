Il gol del portiere vale la promozione | delirio in Olanda
Durante i playoff promozione-retrocessione in Olanda, il Wilem II ha conquistato la promozione superando ai rigori il Volendam. L’ultimo tiro è stato calciato dal portiere, che ha segnato il rigore decisivo. La partita si è conclusa con il punteggio di 4-2 ai rigori, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sul pareggio. La promozione è arrivata grazie al gol del portiere, che ha portato la squadra in massima divisione.
Playoff promozione-retrocessione olandese, il Wilem II raggiunge la massima serie superando ai rigori il Volendam: a calciare l'ultimo è il portiere Thomas Didillon. Ecco come hanno festeggiato a Tilburg, la città ddei neopromossi. (Video Espn). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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