Il gol del portiere vale la promozione | delirio in Olanda

Notizia in breve

Durante i playoff promozione-retrocessione in Olanda, il Wilem II ha conquistato la promozione superando ai rigori il Volendam. L’ultimo tiro è stato calciato dal portiere, che ha segnato il rigore decisivo. La partita si è conclusa con il punteggio di 4-2 ai rigori, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sul pareggio. La promozione è arrivata grazie al gol del portiere, che ha portato la squadra in massima divisione.