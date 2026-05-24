Il Giro Milano | Lavik vince in volata Vingegaard rimane in maglia rosa | Accorciato il circuito

Notizia in breve

Nella 15esima tappa del Giro d’Italia, una fuga ha sorpreso il gruppo. Lavik ha vinto in uno sprint ristretto su un percorso pianeggiante di 157 km da Voghera a Milano. Vingegaard, in maglia rosa, ha mantenuto la leadership. La tappa è stata accorciata rispetto al percorso originale.