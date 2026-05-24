Il Giro Milano | Lavik vince in volata Vingegaard rimane in maglia rosa | Accorciato il circuito
Nella 15esima tappa del Giro d’Italia, una fuga ha sorpreso il gruppo. Lavik ha vinto in uno sprint ristretto su un percorso pianeggiante di 157 km da Voghera a Milano. Vingegaard, in maglia rosa, ha mantenuto la leadership. La tappa è stata accorciata rispetto al percorso originale.
A sorpresa la fuga sorprende il gruppo nella 15esima tappa del Giro d'Italia. Frederick Dversnes Lavik ha vinto in uno sprint ristretto nella frazione pianeggiante da Voghera a Milano di 157 km. Nella volata finale di corso Venezia, il corridore della Uno-X Mobility ha preceduto i due italiani. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Giro d'Italia: Lavik vince a Milano, Vingegaard resta in maglia rosaFredrik Dversnes Lavik ha vinto in volata la 15esima tappa del Giro d’Italia, corsa tra Voghera e Milano di 157 chilometri.
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