Il Giro Milano | Lavik vince in volata Vingegaard rimane in maglia rosa | Accorciato il circuito

Da milanotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella 15esima tappa del Giro d’Italia, una fuga ha sorpreso il gruppo. Lavik ha vinto in uno sprint ristretto su un percorso pianeggiante di 157 km da Voghera a Milano. Vingegaard, in maglia rosa, ha mantenuto la leadership. La tappa è stata accorciata rispetto al percorso originale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A sorpresa la fuga sorprende il gruppo nella 15esima tappa del Giro d'Italia. Frederick Dversnes Lavik ha vinto in uno sprint ristretto nella frazione pianeggiante da Voghera a Milano di 157 km. Nella volata finale di corso Venezia, il corridore della Uno-X Mobility ha preceduto i due italiani. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia 2026: Lavik vince in volata sul traguardo di Milano. Vingegaard resta maglia rosaFrederick Dversnes Lavik ha vinto in volata sulla linea di arrivo a Milano, nella tappa del Giro d’Italia da Voghera.

Giro d'Italia: Lavik vince a Milano, Vingegaard resta in maglia rosaFredrik Dversnes Lavik ha vinto in volata la 15esima tappa del Giro d’Italia, corsa tra Voghera e Milano di 157 chilometri.

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026 - 15a tappa | Voghera - Milano: gli Highlights - Video; Neutralizzazione tappa, scia delle moto e tante polemiche! Vince Lavik a Milano: gli highlights; Giro d’Italia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Quindicesima Tappa: Voghera - Milano (156 km); Tour de France 2028, svelata la prima tappa e la data di inizio.

giro milano il giro milano lavikIl Giro d'Italia arriva a Milano: Lavik vince in volata, Vingegaard rimane in maglia rosaL'arrivo è posto nel centro di Milano dopo 157 km sostanzialmente pianeggiante. Il gruppo entra in città dopo la Chiesa Rossa nel circuito finale di 16,3 km da ripetere 4 volte ... milanotoday.it

giro milano il giro milano lavikGiro d’Italia: Lavik sorprende i velocisti a MilanoIl ciclista della Fredrik Uno-X Mobility ha battuto i compagni di fuga nel finale della quindicesima tappa della corsa rosa. sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web