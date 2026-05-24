Il Giro d’Italia torna a Milano dopo cinque anni, con una tappa che prevede un circuito di 16 km e l’arrivo in corso Venezia. La corsa si è svolta domenica 24 maggio 2026, attirando numerosi spettatori lungo il percorso. La città ha visto una grande partecipazione di pubblico che ha seguito la gara durante tutto il percorso e in prossimità del traguardo. La manifestazione ha coinvolto diverse zone di Milano, con la conclusione della tappa prevista in centro.

Milano, 24 maggio 2026 – L’atteso giorno è arrivato: oggi, domenica 24 maggio, il Giro d’Italia fa il suo ritorno a Milano. La Carovana rosa arriva dopo 5 anni di assenza, per la 15esima tappa di quest’anno: si parte da Voghera, con un passaggio a Pavia, e poi l’ingresso nel capoluogo lombardo in un circuito cittadino di 16 km da compiere quattro volte fino all'arrivo in corso Venezia. Nel 2021, il Giro arrivò in una Milano semideserta per il Covid mentre ben altra affluenza di tifosi è prevista oggi per una tappa di 157 km in piano dedicata ai velocisti. Sarà il 90esimo arrivo di tappa nella città dove nacque il Giro con la prima edizione del 1909. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Giro d’Italia torna a Milano dopo 5 anni, la città è in festa: circuito di 16 km e arrivo in corso Venezia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabrizio Corona in procura a Milano dopo la denuncia di Signorini

Notizie e thread social correlati

Il Giro d’Italia torna a Milano dopo 5 anni: circuito cittadino di 16 km, ecco le strade chiuseDomenica il Giro d’Italia torna a Milano, dopo cinque anni, per la quindicesima tappa della corsa.

Giro d’Italia a Fermo: dopo 54 anni torna la corsa rosa in cittàIl 16 maggio la città di Fermo ospiterà una tappa del Giro d’Italia, con partenza da Chieti e arrivo nel centro storico.

Temi più discussi: Giro d'Italia a Milano: le strade chiuse domenica 24 maggio e le deviazioni dei bus. Tutto quello che c'è da sapere; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Verbania: la Corsa Rosa illumina il Lago Maggiore / Avvisi; Il Giro d'Italia passa da Baveno venerdì 22 maggio 2026.; Il Giro d’Italia fa tappa a Pavia, definite in prefettura le misure di sicurezza.

For an Italian rider, riding the #GirodItalia is the dream. But to ride your first #GirodItalia in your hometown is the dream that Luca Vergallito, your Rider of the Day, will live today Per un corridore italiano correre il #GirodItalia è un sogno. Ma pedalare, nel tuo x.com

Il Giro d’Italia torna a Milano dopo 5 anni, la città è in festa: circuito di 16 km e arrivo in corso Veneziapartenza da Voghera verso le 13, passaggio a Pavia e poi verso il capoluogo lombardo. Numerosi gli eventi a corredo della gara di ciclismo: dalle mostre al Vigorelli al Villaggio GiroLand ... ilgiorno.it

Giro d’Italia 2026: tappa 24 maggioOggi, domenica 24 maggio 2026, continuerà il via il Giro d'Italia 2026 con la tappa 15, Voghera-Milano - tappa di 157 km con un dislivello totale di 200 metri -, che sarà in onda in diretta sulle reti ... radiomusik.it