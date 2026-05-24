Lavik ha vinto la tappa del Giro d’Italia a Milano, con arrivo in corso Venezia. La città si è tinta di rosa, segnando il ritorno della corsa dopo cinque anni. La gara si è svolta nel centro cittadino, attirando numerosi spettatori. Il vincitore ha tagliato il traguardo in 3 ore e 45 minuti. La corsa ha attraversato le principali vie del capoluogo, con sfilate di ciclisti e pubblico in strada.

Milano, 24 maggio 2026 – Milano ritrova il “suo” Giro d’Italia che da cinque anni mancava nella città che 117 anni fa la corsa rosa l’ha inventata. Sole e temperature estive hanno regalato una giornata perfetta a corridori, organizzatori e soprattutto ai tanti milanesi (e turisti), che hanno seguito con passione i ciclisti impegnati nei quattro giri da 16,3 chilometri per le vie della città con arrivo finale in corso Venezia. https:www.ilgiorno.itvideogiro-ditalia-a-milano-il-passaggio-da-corso-buenos-aires-vz1wyise Il podio e la classifica generale. Friedrick Lavik taglia il traguardo di corso Venezia per primo. Si prende il successo davanti a Maestri e Marcellusi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Giro d’Italia torna a casa: Lavik trionfa in corso Venezia e Milano si colora di rosa

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