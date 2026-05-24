Il Giro d' Italia paralizza Milano | domenica di caos e strade chiuse per la tappa 15
Domenica, le strade di Milano saranno chiuse al traffico per la tappa 15 del Giro d’Italia. La corsa attraverserà diverse zone della città, causando modifiche temporanee alla viabilità e disagi per i cittadini. La chiusura delle strade durerà tutta la giornata e interesserà le principali arterie di accesso alla zona interessata dal percorso. Le autorità hanno predisposto deviazioni e misure di sicurezza per gestire l’afflusso di pubblico e il traffico.
Un grande evento sportivo che, come da tradizione, trasformerà radicalmente la viabilità cittadina per un'intera giornata. Domenica 24 maggio 2026, Milano si prepara ad accogliere l'arrivo della 15ª tappa del Giro d'Italia. La carovana della corsa rosa tornerà a sfilare all'ombra della Madonnina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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