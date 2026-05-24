Il Giro d' Italia paralizza Milano | domenica di caos e strade chiuse per la tappa 15

Notizia in breve

Domenica, le strade di Milano saranno chiuse al traffico per la tappa 15 del Giro d’Italia. La corsa attraverserà diverse zone della città, causando modifiche temporanee alla viabilità e disagi per i cittadini. La chiusura delle strade durerà tutta la giornata e interesserà le principali arterie di accesso alla zona interessata dal percorso. Le autorità hanno predisposto deviazioni e misure di sicurezza per gestire l’afflusso di pubblico e il traffico.