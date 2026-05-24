Il Giro d' Italia arriva a Milano | partita la tappa il percorso

Il Giro d'Italia è ripartito da Voghera, in provincia di Pavia, per la quindicesima tappa dopo il cambio di maglia rosa a Pila. Jonas Vingegaard ha preso la leadership della classifica generale, sfilando la maglia rosa a un altro corridore. La corsa si dirige verso Milano, dove arriverà la prossima tappa. La gara ha coinvolto diversi passaggi significativi, con corridori che hanno affrontato salite e tratti pianeggianti lungo il percorso.

Dopo il ribaltone di Pila, con Jonas Vingegaard che ha sfilato la maglia rosa dalle spalle di Afonso Eulalio (ripartito con indosso la maglia bianca Conad), il Giro d'Italia è ripartito da Voghera (Pavia) per la 15esima tappa. L'arrivo in centroL'arrivo è posto nel centro di Milano dopo 157 km. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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