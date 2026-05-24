In corso Buenos Aires, tra le vie di Milano, si è appena fatta strada la carovana rosa, un convoglio di veicoli decorati che precede il gruppo di ciclisti del Giro d’Italia. La musica a tutto volume accompagna il passaggio, creando un’atmosfera festosa e rumorosa. La carovana si è fermata brevemente lungo il percorso, attirando l’attenzione dei passanti che hanno assistito al passaggio con entusiasmo.

Annunciata da musica a tutto volume, in corso Buenos Aires, fra le strade toccate dal Giro a Milano, è passata la carovana rosa, "treno" promozionale che precede il gruppo di corridori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Giro a Milano: l'allegria e il chiasso della carovana rosa

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