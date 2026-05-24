Il giorno delle Pentecoste ll vescovo Claudio Cipolla ordina tre nuovi preti
Durante la celebrazione di Pentecoste, il vescovo di Padova ordinerà tre nuovi sacerdoti. I nomi dei diaconi del seminario coinvolti sono don Tommaso Bolognesi, don Filippo Friso e don Marco Scagnellato. L’evento si svolgerà il 24 maggio, giorno della festività.
Nella solennità di Pentecoste, oggi 24 maggio, il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla ordinerà tre nuovi preti per la chiesa di Padova: sono i diaconi del seminario don Tommaso Bolognesi, don Filippo Friso e don Marco Scagnellato. La celebrazione inizierà alle16 in basilica Cattedrale a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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15 maggio - Novena di Pentecoste Primo giorno Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fati facebook