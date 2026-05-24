Il Generale di Brigata della Guardia di Finanza Donato Azzarone
Il Generale di Brigata della Guardia di Finanza, Donato Azzarone, nasce a Manfredonia l’8 agosto 1919. È stato ufficiale in servizio e ora in congedo. La sua carriera include il grado di generale e il servizio presso l’istituzione finanziaria. La sua data di nascita e il luogo di nascita sono stati resi noti, ma non sono stati forniti dettagli su altre tappe della sua carriera o attività recenti.
Il Generale di Brigata Donato AZZARONE nacque a Manfredonia l’8 agosto 1919. Ammesso all’Accademia della Guardia di Finanza nell’ottobre 1939, fu nominato sottotenente in S.P.E. il 1° settembre 1941. Dal gennaio 1942 all’agosto 1943 prese parte alle operazioni di guerra in Montenegro. Negli anni 1944 e 1945, inquadrato in un battaglione speciale sbarcato ad Anzio al seguito degli Alleati, partecipò alla guerra di Liberazione. Fu insignito di tre croci al merito di guerra. Svolse per molti anni, presso il Nucleo Centrale di Roma, importanti servizi di polizia tributaria. In seguito fu chiamato a dirigere i Gruppi provinciali di Trieste e di Napoli e, nel grado di Colonnello, la legione territoriale di Taranto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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