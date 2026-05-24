Notizia in breve

Il Generale di Brigata della Guardia di Finanza, Donato Azzarone, nasce a Manfredonia l’8 agosto 1919. È stato ufficiale in servizio e ora in congedo. La sua carriera include il grado di generale e il servizio presso l’istituzione finanziaria. La sua data di nascita e il luogo di nascita sono stati resi noti, ma non sono stati forniti dettagli su altre tappe della sua carriera o attività recenti.